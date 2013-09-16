Limonlu Kek

Yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine margarini ekleyin ve krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Daha sonra toz şekeri, sütü, vanilyayı, limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Yağlanmış unlanmış dikdörtgen bir kalıba hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kalıptan çıkarmadan soğutun. Ters çevirip bir servis tabağına aktarın. Üzerine pudra şekeri serpin. Limon dilimleri ve fesleğen ile süsleyerek servis yapın.