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Sofra / Kekler / Limonlu Kek

Limonlu Kek

Limonlu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

Yarım paket margarin

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 paket vanilya

1 adet limonun suyu

3 adet limonun rendelenmiş kabuğu

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Süslemek için:

1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 adet limon

2 dal fesleğen

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine margarini ekleyin ve krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Daha sonra toz şekeri, sütü, vanilyayı, limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Yağlanmış unlanmış dikdörtgen bir kalıba hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kalıptan çıkarmadan soğutun. Ters çevirip bir servis tabağına aktarın. Üzerine pudra şekeri serpin. Limon dilimleri ve fesleğen ile süsleyerek servis yapın.
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