Limonlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet yumurta
Yarım paket margarin
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı süt
1 paket vanilya
1 adet limonun suyu
3 adet limonun rendelenmiş kabuğu
İki buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Süslemek için:
1 çorba kaşığı pudra şekeri
1 adet limon
2 dal fesleğen
YAPILIŞI
Yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine margarini ekleyin ve krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Daha sonra toz şekeri, sütü, vanilyayı, limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Yağlanmış unlanmış dikdörtgen bir kalıba hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kalıptan çıkarmadan soğutun. Ters çevirip bir servis tabağına aktarın. Üzerine pudra şekeri serpin. Limon dilimleri ve fesleğen ile süsleyerek servis yapın.