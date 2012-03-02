DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Kalp Şeklinde Limonlu kek

Kalp Şeklinde Limonlu kek

Kalp Şeklinde Limonlu kek
  • 10 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 kase yoğurt

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

1 adet limon

YAPILIŞI

Yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve şekeri derin bir kapta karıştırıp, üzerine önce 2 su bardağı kadar un, kabartma tozu ve vanilyayı, 1 limonun suyunu ve kabuğunun rendesini ekleyip, karıştırıyoruz. Akışkan bir hale gelince kalıplarımıza 2 kaşık kadar koyup, önceden 180 derece ısıtılmış fırında 25 dk kadar pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Fırında pişerken bir bıçak yardımıyla kontrol edilebilir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN