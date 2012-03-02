Kalp Şeklinde Limonlu kek

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MALZEMELER
1 kase yoğurt
3 yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
1 adet limon
YAPILIŞI
Yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve şekeri derin bir kapta karıştırıp, üzerine önce 2 su bardağı kadar un, kabartma tozu ve vanilyayı, 1 limonun suyunu ve kabuğunun rendesini ekleyip, karıştırıyoruz. Akışkan bir hale gelince kalıplarımıza 2 kaşık kadar koyup, önceden 180 derece ısıtılmış fırında 25 dk kadar pişiriyoruz.
PÜF NOKTASI
Fırında pişerken bir bıçak yardımıyla kontrol edilebilir.