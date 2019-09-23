DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi

Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi

İçlerine meyveden kuruyemişe, baharattan çikolataya kadar sayısız malzeme katarak sonsuz çeşitlilikte bir lezzet harmanı yapabilirsiniz. Seveceğiniz tarifiyle limonlu ve beyaz çikolatalı kek tarifi
Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta



125 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 su bardağı esmerşeker



Yarım su bardağı sıvıyağ



1 su bardağı süt



1 paket (80 gramlık) beyaz çikolata



2 adet limonun rendelenmiş kabuğu



2 çorba kaşığı kuşüzümü



1'er paket vanilya ve kabartma tozu



Üç buçuk su bardağı un



Bir tutam tuz



Beyaz çikolata sosu için:



1 paket (80 gramlık) beyaz çikolata



İki buçuk su bardağı süt



2'şer çorba kaşığı tozşeker ve un



1 tatlı kaşığı buğday nişastası



2 çay kaşığı vanilya



Süslemek için: 1 adet limon



1 tatlı kaşığı kuşüzümü



2 çorba



kaşığı rendelenmiş beyaz çikolata


YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Tereyağı ve esmerşekeri geniş bir kaba alıp, çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta sarılarını ekleyip yeniden çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edin. Karışıma ince kıyılmış beyaz çikolata, rendelenmiş limon kabuğu, kuşüzümü, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. Unu azar azar karışıma yedirin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte mikserin önce yavaş sonra hızlı devrinde kar gibi olana dek çırpın. Çırpılmış yumurta akını karışıma katın ve tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarı doğru dikkatlice karıştırın. Kek karışımını yağlanmış ve unlanmış orta boy yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Çikolata sos için süt, tozşeker, un ve buğday nişastasını bir tencereye alıp topak kalmayacak şekilde iyice çırpın ve ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Üzerine kıyılmış beyaz çikolata ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Daha sonra soğumuş kekin üzerine dökün. Soğuduktan sonra rendelenmiş limon kabuğu, limon dilimleri, kuşüzümü ve beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Orman Meyveli Kek Tarifi
Orman Meyveli Kek Tarifi
Mısır Unu Tatlısı Tarifi
Mısır Unu Tatlısı Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi
Külahta Kek Tarifi
Külahta Kek Tarifi
Enginarlı Kek Tarifi
Enginarlı Kek Tarifi
Kabaklı ve Antepfıstıklı Kek Tarifi
Kabaklı ve Antepfıstıklı Kek Tarifi
Beyaz Çikolatalı ve Kirazlı Kek Tarifi
Beyaz Çikolatalı ve Kirazlı Kek Tarifi
Islak kek tarifi: Pastane usulü çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır?
Islak kek tarifi: Pastane usulü çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN