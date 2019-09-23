Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Tereyağı ve esmerşekeri geniş bir kaba alıp, çırpma teli ya da mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta sarılarını ekleyip yeniden çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edin. Karışıma ince kıyılmış beyaz çikolata, rendelenmiş limon kabuğu, kuşüzümü, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. Unu azar azar karışıma yedirin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte mikserin önce yavaş sonra hızlı devrinde kar gibi olana dek çırpın. Çırpılmış yumurta akını karışıma katın ve tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarı doğru dikkatlice karıştırın. Kek karışımını yağlanmış ve unlanmış orta boy yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Çikolata sos için süt, tozşeker, un ve buğday nişastasını bir tencereye alıp topak kalmayacak şekilde iyice çırpın ve ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Üzerine kıyılmış beyaz çikolata ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Daha sonra soğumuş kekin üzerine dökün. Soğuduktan sonra rendelenmiş limon kabuğu, limon dilimleri, kuşüzümü ve beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.