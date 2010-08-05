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Sofra / Kekler / Limonlu Haşhaşlı Kek

Limonlu Haşhaşlı Kek

Limonlu Haşhaşlı Kek
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağından bir parmak

eksik sıvı yağ

2 çorba kaşığı limon suyu

1 paket kabartma tozu

100 gram haşhaş tohumu

2.5 su bardağı un

3-4 parça damla sakızı+1 çorba kaşığı toz şeker

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurtaları mikser yardımı ile şekerle çırptıktan sonra sütü, sıvı yağı, limon suyunu ve kabartma tozunu ekleyip yeniden çırpın. Başka bir kapta haşhaşı yarım su bardağı su ile ocağa alın. Suyu bitene dek pişirin. Elediğiniz unu çırptığınız hamura ekleyin. Damla sakızını 1 çorba kaşığı toz şeker ile havanda dövüp hamura ekleyin. Son olarak haşhaş ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyin. Hamuru, yağladığınız kalıba dökün. Fırını 175 derecede 4 dakika ısıtın. Kalıbı fırına yerleştirin. Kek pembeleşene dek pişirin. Kuru bir bıçakla pişip pişmediğini kontrol edin. Piştiğinde sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz

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