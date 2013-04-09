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Sofra / Kekler / Lorlu Muffin

Lorlu Muffin

Lorlu Muffin
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram lor peyniri

2 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

6 çorba kaşığı kepekli un

Bir buçuk paket kabartma tozu

2 dal taze soğan

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Tuz, pul biber



Üzerine: Susam, çörek otu

YAPILIŞI

Yumurta ve sıvı yağı derin bir kapta çırpın. Ufalanmış lor peyniri ekleyin ve karıştırın. Un ve kabartma tozu katıp, tekrar karıştırdıktan sonra kıyılmış taze soğan, maydanoz, tuz ve pul biber ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerlerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında rengi dönene kadar pişirin.
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