Lorlu Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve sıvı yağı derin bir kapta çırpın. Ufalanmış lor peyniri ekleyin ve karıştırın. Un ve kabartma tozu katıp, tekrar karıştırdıktan sonra kıyılmış taze soğan, maydanoz, tuz ve pul biber ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerlerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında rengi dönene kadar pişirin.