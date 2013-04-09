Lorlu Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram lor peyniri
2 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
6 çorba kaşığı kepekli un
Bir buçuk paket kabartma tozu
2 dal taze soğan
Yarım demet kıyılmış maydanoz
Tuz, pul biber
Üzerine: Susam, çörek otu
YAPILIŞI
Yumurta ve sıvı yağı derin bir kapta çırpın. Ufalanmış lor peyniri ekleyin ve karıştırın. Un ve kabartma tozu katıp, tekrar karıştırdıktan sonra kıyılmış taze soğan, maydanoz, tuz ve pul biber ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerlerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında rengi dönene kadar pişirin.