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Mahlepli ve Cevizli Kek

Mahlepli ve Cevizli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı mahlep

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

5 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

125 gram margarin

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Üzerine:

Çörekotu

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kapta çırpıcı ile çırpın. Toz şeker katın ve 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Eritilmiş margarin, yoğurt, mahlep, ceviz, kabartma tozu ve un katıp, iyice karıştırın.Kelepçeli veya baton bir kalıbı yağlayıp, unlayın ve karışımı boşaltın. Üzerine çörekotu serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilıdıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.
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