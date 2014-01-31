Mandalina Şerbetli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için, yumurtaları toz şeker ile çırpın. Üzerine oda sıcaklığındaki margarini ekleyin. Ardından vanilya, kabartma tozu, mandalina suyu ve ince rendelenmiş kabuğunu koyun. En son olarak unu ilave edip karıştırın. 30 cm'lik uzun bir kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Diğer tarafta mandalinaları, kabuklarını soymadan enlemesine ikiye kesin ve tencereye aktarın. Üzerine su, toz şeker ve karanfilleri katıp kaynatın. Kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alıp ılıtın. Ilık şerbeti kekin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.