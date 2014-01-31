DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Mandalina Şerbetli Kek

Mandalina Şerbetli Kek

Mandalina Şerbetli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

100 gram (yarım su bardağı) şeker

125 gram margarin

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

250 gram (2 su bardağı) un

5 çorba kaşığı mandalina suyu

5 adet mandalinanın ince rendelenmiş kabuğu

Şurubu için:

3 adet mandalina

3 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

8-10 adet karanfil

YAPILIŞI

Kek için, yumurtaları toz şeker ile çırpın. Üzerine oda sıcaklığındaki margarini ekleyin. Ardından vanilya, kabartma tozu, mandalina suyu ve ince rendelenmiş kabuğunu koyun. En son olarak unu ilave edip karıştırın. 30 cm'lik uzun bir kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Diğer tarafta mandalinaları, kabuklarını soymadan enlemesine ikiye kesin ve tencereye aktarın. Üzerine su, toz şeker ve karanfilleri katıp kaynatın. Kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alıp ılıtın. Ilık şerbeti kekin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN