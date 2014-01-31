Mandalina Şerbetli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için:
3 adet yumurta
100 gram (yarım su bardağı) şeker
125 gram margarin
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
250 gram (2 su bardağı) un
5 çorba kaşığı mandalina suyu
5 adet mandalinanın ince rendelenmiş kabuğu
Şurubu için:
3 adet mandalina
3 su bardağı su
Yarım su bardağı toz şeker
8-10 adet karanfil
YAPILIŞI
Kek için, yumurtaları toz şeker ile çırpın. Üzerine oda sıcaklığındaki margarini ekleyin. Ardından vanilya, kabartma tozu, mandalina suyu ve ince rendelenmiş kabuğunu koyun. En son olarak unu ilave edip karıştırın. 30 cm'lik uzun bir kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Diğer tarafta mandalinaları, kabuklarını soymadan enlemesine ikiye kesin ve tencereye aktarın. Üzerine su, toz şeker ve karanfilleri katıp kaynatın. Kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alıp ılıtın. Ilık şerbeti kekin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.