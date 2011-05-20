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Sofra / Kekler / Mandalinalı Haşhaşlı Kek

Mandalinalı Haşhaşlı Kek

Mandalinalı Haşhaşlı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

100 gram margarin

1+3/4 su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı haşhaş

1 su bardağı mandalina suyu



Üzeri için:

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

1 paket (80 gram) beyaz çikolata

YAPILIŞI

Eritilip soğutulmuş margarine, toz şeker ve yumurta sarılarını ilave edip çırpın. Karışıma mandalina suyunu, kabartma tozunu, vanilya ve unu ekleyin. Bu arada yumurta aklarını çelik veya cam bir kap içinde bir tutam tuzla çırpıp kar haline getirin ve hamura ekleyerek iyice yedirin. Son olarak haşhaşı ilave edin. Hamuru önceden yağlanmış 24 cm çapındaki kalıba dökün. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üstü altın sarısı oluncaya dek pişirin. Pişip pişmediğini kürdanla kontrol edip fırından alın. Bu arada bitter çikolatayı benmari usulü (çikolatayı koyduğunuz kabı, içi su dolu başka bir kapta ısıtarak) eritin. Fırından çıkan kekin üzerine sürün. Beyaz çikolatayla süsleyip, servis yapın.
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