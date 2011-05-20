Mandalinalı Haşhaşlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eritilip soğutulmuş margarine, toz şeker ve yumurta sarılarını ilave edip çırpın. Karışıma mandalina suyunu, kabartma tozunu, vanilya ve unu ekleyin. Bu arada yumurta aklarını çelik veya cam bir kap içinde bir tutam tuzla çırpıp kar haline getirin ve hamura ekleyerek iyice yedirin. Son olarak haşhaşı ilave edin. Hamuru önceden yağlanmış 24 cm çapındaki kalıba dökün. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üstü altın sarısı oluncaya dek pişirin. Pişip pişmediğini kürdanla kontrol edip fırından alın. Bu arada bitter çikolatayı benmari usulü (çikolatayı koyduğunuz kabı, içi su dolu başka bir kapta ısıtarak) eritin. Fırından çıkan kekin üzerine sürün. Beyaz çikolatayla süsleyip, servis yapın.