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Sofra / Kekler / Mandalinalı Kek

Mandalinalı Kek

Mandalinalı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı mandalina suyu

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

2 çorba kaşığı yoğurt

100 gram yağ

1 su bardağı un

1 paket vanilin

Yarım paket kabartma tozu

Yağlamak için: Margarin

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Mandalina suyu, hindistan cevizi, yoğurt ve eritilmiş yağı ilave edip karıştırın. Ayrı bir kapta un, vanilin ve kabartma tozunu iyice karıştırıp, daha önce hazırladığınız yumurtalı karışıma ekleyin. Muffin kalıplarını veya küçük güveç kaplarını margarin ile yağlayın. Karışımı bu kaplara boşaltıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin. Soğuyunca üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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