Mandalinalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı mandalina suyu
2 çorba kaşığı hindistan cevizi
2 çorba kaşığı yoğurt
100 gram yağ
1 su bardağı un
1 paket vanilin
Yarım paket kabartma tozu
Yağlamak için: Margarin
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri çırpın. Mandalina suyu, hindistan cevizi, yoğurt ve eritilmiş yağı ilave edip karıştırın. Ayrı bir kapta un, vanilin ve kabartma tozunu iyice karıştırıp, daha önce hazırladığınız yumurtalı karışıma ekleyin. Muffin kalıplarını veya küçük güveç kaplarını margarin ile yağlayın. Karışımı bu kaplara boşaltıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin. Soğuyunca üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.