Mandalinalı Kek

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Mandalina suyu, hindistan cevizi, yoğurt ve eritilmiş yağı ilave edip karıştırın. Ayrı bir kapta un, vanilin ve kabartma tozunu iyice karıştırıp, daha önce hazırladığınız yumurtalı karışıma ekleyin. Muffin kalıplarını veya küçük güveç kaplarını margarin ile yağlayın. Karışımı bu kaplara boşaltıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin. Soğuyunca üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.