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Mandalinalı Kekler

Mandalinalı Kekler
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı mandalina suyu

2 çorba kaşığı rendelenmiş hindistancevizi

2 çorba kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

YAPILIŞI

1.Yumurta ve toz şekeri çırpın. Mandalina suyu, hindistancevizi rendesi, yoğurt ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.
2.Ayrı bir kapta un, vanilya ve kabartma tozunu iyice karıştırıp, daha önce hazırladığınız yumurtalı karışıma ekleyin.
3.Muffin kalıplarını veya küçük güveç kaplarını sıvıyağ ile yağlayın. Karışımı bu kaplara boşaltıp fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fırında yarım saat pişirin. Soğuduğunda üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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