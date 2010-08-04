Mandalinalı Kekler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Yumurta ve toz şekeri çırpın. Mandalina suyu, hindistancevizi rendesi, yoğurt ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.

2.Ayrı bir kapta un, vanilya ve kabartma tozunu iyice karıştırıp, daha önce hazırladığınız yumurtalı karışıma ekleyin.

3.Muffin kalıplarını veya küçük güveç kaplarını sıvıyağ ile yağlayın. Karışımı bu kaplara boşaltıp fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fırında yarım saat pişirin. Soğuduğunda üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.