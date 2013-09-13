Marmelatlı Kek

Yumurtaları ve şekeri bir çırpma teliyle çırpın. Zeytinyağı ve yoğurt ilave ederek çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Son olarak vanilyayı ekleyip çırpma işlemini tamamlayın. Küçük kağıt kek kalıplarına, karışımdan birer kaşık koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Kekler soğuduktan sonra üzerilerine marmelat sürerek servis yapın.