Mascarpone Kremalı İngiliz Keki (Endonezya Mutfağı)

iyice çırpın. Bir tencereye aktarıp ocağa oturtun. Hafifçe ısındığında üzerine toz şeker ekleyin. Unu eleyerek üzerine ilave edin. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılıtın. Mascarpone peynirini ilave edip karıştırın ve kenara alın. Pişen keki soğuyana kadar kalıpta bekletin. Daha sonra çıkarıp enine ikiye bölün ve kenarlarını düzeltin. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine krema sürün. İkinci parçayı üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine sürün. Dilimleyin ve çilekle süsleyerek servis yapın.

ilave edin. Yumurta aklarını ayrı bir yerde kar gibi olana kadar çırpın ve harca ekleyin. Un ve kabartma tozunu ilave edin. Beklettiğiniz meyveleri ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış ve unlanmış dikdörtgen bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar (hamura bir kürdan ya da bıçak batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kremayı hazırlamak için, süt ve yumurta sarısını