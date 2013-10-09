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Mascarpone Kremalı İngiliz Keki (Endonezya Mutfağı)

Mascarpone Kremalı İngiliz Keki (Endonezya Mutfağı)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Dünya Mutfağı
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram tuzsuz badem

50 gram kuru kayısı

50 gram tuzsuz antepfıstığı

100 gram kuru üzüm

60 gram kuru meyve karışımı

12 çorba kaşığı eritilmiş margarin

2 su bardağından iki parmak eksik

pudra şekeri

3 adet yumurta

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 su bardağından bir parmak fazla un

(elenmiş)

Kreması için: Yarım litre süt

1 adet yumurta sarısı

4 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı un

200 gram mascarpone peyniri

Süslemek için: Çilek

YAPILIŞI

Bademi kaynar suda 1-2 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Bir kaseye küçük doğranmış kuru kayısıyı koyun. Üzerine badem, antepfıstığı, kuru üzüm ve küçük kesilmiş kuru meyve parçalarını ilave edip kenara alın. Diğer taraftan margarini geniş bir kaba alın. Üzerine pudra şekerini ilave edip telle 10 dakika hızlı hızlı çırpın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Pudra şekerli margarine yumurta sarılarını birer birer
ilave edin. Yumurta aklarını ayrı bir yerde kar gibi olana kadar çırpın ve harca ekleyin. Un ve kabartma tozunu ilave edin. Beklettiğiniz meyveleri ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış ve unlanmış dikdörtgen bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar (hamura bir kürdan ya da bıçak batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kremayı hazırlamak için, süt ve yumurta sarısını
iyice çırpın. Bir tencereye aktarıp ocağa oturtun. Hafifçe ısındığında üzerine toz şeker ekleyin. Unu eleyerek üzerine ilave edin. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılıtın. Mascarpone peynirini ilave edip karıştırın ve kenara alın. Pişen keki soğuyana kadar kalıpta bekletin. Daha sonra çıkarıp enine ikiye bölün ve kenarlarını düzeltin. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine krema sürün. İkinci parçayı üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine sürün. Dilimleyin ve çilekle süsleyerek servis yapın.
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