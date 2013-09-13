Mayalı Kek

Yumurtaları şekerle birlikte mikserde çırpın ve bir tutam tuz serpin. Yağı ve ılık sütü ekleyin. Un ve mayayı karıştırarak bunların üzerine ilave edin. Kayısıları küçük doğradıktan sonra damla çikolata ile birlikte kek karışımına dökün. Hamuru 30 dakika dinlendirdikten sonra yağlanmış kek kalıbına alın. Keki önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpin. Kayısı ve çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.