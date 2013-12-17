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Sofra / Kekler / Mayonezli Sürpriz Kek

Mayonezli Sürpriz Kek

Mayonezli Sürpriz Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1/4 su bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı light mayonez

3 adet yumurta

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

2 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı muskat (küçük hindistancevizi) tozu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 su bardağı doğranmış ananas ve üzerini örtecek kadar ananas suyu

2 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı doğranmış ceviz

1 su bardağı kuru üzüm



Krema için:

l 1 paket krem peynir

l 1/4 su bardağı oda sıcaklığında tereyağı 1 çorba kaşığı süt

l 2 su bardağı elenmiş pudra şekeri


YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derince bir kaba alıp, spatula ile karıştırın. Yağlanmış dikdörtgen bir tepsiye döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. İyice soğuyana kadar tezgahta bekletin. Soğuyan keki servis tabağına alın. Üzerine kremayı sürün. Dilerseniz ananas parçaları, çekilmiş ceviz ve muskat serperek servis yapın. Krema için: Bütün malzemeyi derin bir karıştırma kabına alıp, krema olana kadar yaklaşık 5-7 dakika mikser ile çırpın.
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