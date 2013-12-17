Mayonezli Sürpriz Kek

2 su bardağı un
1/4 su bardağı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
3/4 su bardağı light mayonez
3 adet yumurta
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
2 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı muskat (küçük hindistancevizi) tozu
1 tatlı kaşığı karbonat
1 su bardağı doğranmış ananas ve üzerini örtecek kadar ananas suyu
2 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı doğranmış ceviz
1 su bardağı kuru üzüm
Krema için:
l 1 paket krem peynir
l 1/4 su bardağı oda sıcaklığında tereyağı 1 çorba kaşığı süt
l 2 su bardağı elenmiş pudra şekeri