Mayonezli Sürpriz Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derince bir kaba alıp, spatula ile karıştırın. Yağlanmış dikdörtgen bir tepsiye döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. İyice soğuyana kadar tezgahta bekletin. Soğuyan keki servis tabağına alın. Üzerine kremayı sürün. Dilerseniz ananas parçaları, çekilmiş ceviz ve muskat serperek servis yapın. Krema için: Bütün malzemeyi derin bir karıştırma kabına alıp, krema olana kadar yaklaşık 5-7 dakika mikser ile çırpın.