Mermer Cheesecake

Sofra Tarifi

125 gram pötibör bisküvi 3 çorba kaşığı kakao 3 çorba kaşığı tereyağı 400 gram krem peynir 150 gram tozşeker 3 adet yumurta 1 paket vanilya 150 ml krema 200 gram bitter çikolata Servis için: Dondurma veya krema

YAPILIŞI

Bisküvileri havanda dövüp kakao ile karıştırın. Tereyağını eritip bisküviye ekleyin. Karışımı, yuvarlak kek kalıbının tabanına bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Krem peyniri toz şeker ile çırpın. Üzerine, yumurtaları, vanilyayı ve kremayı ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde çikolatayı benmari usulü eritin. Krem peynirli karışımın 1/3'ünü eritilmiş çikolataya karıştırın. Kalan krem peynirli karışımı kek kalıbındaki kekin üzerine dökün. Üzerine çikolatalı karışımı yayın. Çatal yardımıyla kekin üzerine mermer görünümü verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Keki fırının içinde soğutun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.

