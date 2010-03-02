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Sofra / Kekler / Mermer Cheesecake

Mermer Cheesecake

Mermer Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram pötibör bisküvi

3 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı tereyağı

400 gram krem peynir

150 gram tozşeker

3 adet yumurta

1 paket vanilya

150 ml krema

200 gram bitter çikolata



Servis için:

Dondurma veya krema

YAPILIŞI

Bisküvileri havanda dövüp kakao ile karıştırın. Tereyağını eritip bisküviye ekleyin. Karışımı, yuvarlak kek kalıbının tabanına bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Krem peyniri toz şeker ile çırpın. Üzerine, yumurtaları, vanilyayı ve kremayı ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde çikolatayı benmari usulü eritin. Krem peynirli karışımın 1/3'ünü eritilmiş çikolataya karıştırın. Kalan krem peynirli karışımı kek kalıbındaki kekin üzerine dökün. Üzerine çikolatalı karışımı yayın. Çatal yardımıyla kekin üzerine mermer görünümü verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Keki fırının içinde soğutun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
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