Mermer Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram pötibör bisküvi
3 çorba kaşığı kakao
3 çorba kaşığı tereyağı
400 gram krem peynir
150 gram tozşeker
3 adet yumurta
1 paket vanilya
150 ml krema
200 gram bitter çikolata
Servis için:
Dondurma veya krema
YAPILIŞI
Bisküvileri havanda dövüp kakao ile karıştırın. Tereyağını eritip bisküviye ekleyin. Karışımı, yuvarlak kek kalıbının tabanına bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Krem peyniri toz şeker ile çırpın. Üzerine, yumurtaları, vanilyayı ve kremayı ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde çikolatayı benmari usulü eritin. Krem peynirli karışımın 1/3'ünü eritilmiş çikolataya karıştırın. Kalan krem peynirli karışımı kek kalıbındaki kekin üzerine dökün. Üzerine çikolatalı karışımı yayın. Çatal yardımıyla kekin üzerine mermer görünümü verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Keki fırının içinde soğutun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.