Meyve Sulu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Margarini tavaya alarak, eritin. Yumurtalı karışıma ilave edip çırpın. Kuşburnu suyunu ekleyin. Kabartma tozu ve unu karışımın üzerine eleyin. Vanilyayı da ilave ederek karıştırın. 22 cm çapındaki kek kalıbını yağlayın. Karışımı kalıba dökün. Üzerine böğürtlen ve üzümleri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Çıkardığınızda soğumaya bırakın. Dört buçuk su bardağı portakal suyu ile pudra şekerini karıştırın. Başka bir kapta yarım su bardağı portakal suyu ile nişastayı ezip pudra şekerli karışıma ekleyin. Kısık ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alın. Çırparak soğutun. Soğuyan karışımı kekin üzerine dökün. Karışım iyice donduğunda servis yapın.