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Meyveli Kek

Meyveli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet portakalın kabuğu

1 adet orta boy havuç

Yarım su bardağı kuru kayısı

1 paket margarin

2 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta

Yarım limonun suyu

1 paket kabartma tozu

İki buçuk su bardağı un

2 paket vanilya

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı iri dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Portakal kabuğunu, havucu ve kuru kayısıları tavla zarı iriliğinde doğrayın. Oda sıcaklığındaki margarini ve 2 su bardağı toz şekeri yüksek devirli mikserle 5 dakika çırpın. Çırpmaya ara vermeden yumurtaları teker teker ekleyin. Limon suyunu ve kabartma tozunu ilave edip, çırpma işlemine devam edin. Unu ve vanilyayı ekledikten sonra mikseri düşük ayara getirip, çırpmaya devam edin. Tüm malzemeler özleştikten sonra hamuru 1-2 dakika dinlenmeye bırakın. Dilediğiniz şekilde bir kalıbı yağlayın. Hamura, portakal kabuğunu, havucu, kuru kayısıları, kuru üzümü ve dövülmüş fındığı ekleyin. Hamuru yağlanmış kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Pişip, pişmediğini anlamak için kekin ortasına bıçak batırın. Bıçak temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. Keki kalıbın içinde soğutup, çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.
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