Mısır Şuruplu Sıcak Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Sıvı yağ ve sütü ilave edin. Nişasta, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip, topak kalmayacak şekilde malzemeyi çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya yarım çorba kaşığı tereyağı koyun. Hazırladığınız kek karışımından 3-4 çorba kaşığı alarak tavaya dökün. Üzerine bir kapak kapatıp, kısık ateşte önce altını pişirin. Daha sonra çevirip diğer tarafını kızarana kadar pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Servis tabağına alıp, üzerine mısır şurubu gezdirin. Kaymakla servis yapın.