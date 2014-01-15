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Mısır Şuruplu Sıcak Kek

Mısır Şuruplu Sıcak Kek
  • 4 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı nişasta

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Üzerine:

1 su bardağı mısır şurubu

Servis için:

Kaymak

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Sıvı yağ ve sütü ilave edin. Nişasta, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip, topak kalmayacak şekilde malzemeyi çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya yarım çorba kaşığı tereyağı koyun. Hazırladığınız kek karışımından 3-4 çorba kaşığı alarak tavaya dökün. Üzerine bir kapak kapatıp, kısık ateşte önce altını pişirin. Daha sonra çevirip diğer tarafını kızarana kadar pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Servis tabağına alıp, üzerine mısır şurubu gezdirin. Kaymakla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mısırdan elde edilen bu şurup, açık ve koyu renk olmak üzere iki çeşittir. Pastacılıkta, reçel yapımında ve tatlı soslarında sık kullanılır. Büyük marketlerde bulabilirsiniz.
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