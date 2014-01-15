Mısır Şuruplu Sıcak Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı nişasta
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı tereyağı
Bir tutam tuz
Üzerine:
1 su bardağı mısır şurubu
Servis için:
Kaymak
YAPILIŞI
Derin bir kasede yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Sıvı yağ ve sütü ilave edin. Nişasta, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip, topak kalmayacak şekilde malzemeyi çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya yarım çorba kaşığı tereyağı koyun. Hazırladığınız kek karışımından 3-4 çorba kaşığı alarak tavaya dökün. Üzerine bir kapak kapatıp, kısık ateşte önce altını pişirin. Daha sonra çevirip diğer tarafını kızarana kadar pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Servis tabağına alıp, üzerine mısır şurubu gezdirin. Kaymakla servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mısırdan elde edilen bu şurup, açık
ve koyu renk olmak üzere iki çeşittir.
Pastacılıkta, reçel yapımında ve
tatlı soslarında sık kullanılır. Büyük
marketlerde bulabilirsiniz.