Mısır Unlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine süt, yoğurt, tereyağı, peynir badem, kabartma tozu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin. En son unu ilave edip homojen bir hale gelinceye dek karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp harcı içine dökün. Üzerine mısır yağı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.