DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Mısır Unlu Kek

Mısır Unlu Kek

Mısır Unlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı mısır unu

3 adet yumurta, yarım su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı ezilmiş beyaz peynir

Yarım su bardağı kıyılmış badem

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı mısır yağı, tuz

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine süt, yoğurt, tereyağı, peynir badem, kabartma tozu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin. En son unu ilave edip homojen bir hale gelinceye dek karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp harcı içine dökün. Üzerine mısır yağı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN