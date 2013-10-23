Mısır Unlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı mısır unu
3 adet yumurta, yarım su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı ezilmiş beyaz peynir
Yarım su bardağı kıyılmış badem
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı mısır yağı, tuz
YAPILIŞI
Yumurtaları bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine süt, yoğurt, tereyağı, peynir badem, kabartma tozu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin. En son unu ilave edip homojen bir hale gelinceye dek karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp harcı içine dökün. Üzerine mısır yağı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.