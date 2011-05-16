Mısır Unlu Reçelli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
3 su bardağı mısır unu
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
10-15 adet çilek reçeli tanesi
Üzerine: 2 çorba kaşığı çikolata sos
1 çorba kaşığı dövülmüş fıstık
YAPILIŞI
Yumurtaları genişçe bir kaba kırın. Çırpma teliyle iyice çırpın. Üzerine toz şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip, çırpma teliyle çırpmaya devam edin. Unu ve mısır ununu eleyerek karışıma ilave edin. Kabartma tozunu ekleyin. Son olarak çilek reçeli tanelerini de ilave edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılınmasını bekleyin. Servis tabağına alıp, üzerine çikolata sos gezdirin. Fıstık serperek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kek malzemelerini çırpma işleminin özellikle çırpma teliyle yapılması gerekir. Mikserle yapılan karıştırma işlemi sonucunda, kek pişerken kalıptan taşabilir.