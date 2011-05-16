Mısır Unlu Reçelli Kek

Yumurtaları genişçe bir kaba kırın. Çırpma teliyle iyice çırpın. Üzerine toz şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip, çırpma teliyle çırpmaya devam edin. Unu ve mısır ununu eleyerek karışıma ilave edin. Kabartma tozunu ekleyin. Son olarak çilek reçeli tanelerini de ilave edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılınmasını bekleyin. Servis tabağına alıp, üzerine çikolata sos gezdirin. Fıstık serperek servis yapın.