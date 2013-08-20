Mısır Unlu Tuzlu Kek

Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı mısır unu



Bir buçuk su bardağı un



1 su bardağı sıvı yağ



Bir buçuk su bardağı süt



2 adet yumurta



200 gram beyaz peynir



10-15 adet siyah zeytin



1 paket kabartma tozu



Yarım demet dereotu



1'er tatlı kaşığı kekik ve pul biber