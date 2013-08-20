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Mısır Unlu Tuzlu Kek

Mısır Unlu Tuzlu Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı mısır unu

Bir buçuk su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı süt

2 adet yumurta

200 gram beyaz peynir

10-15 adet siyah zeytin

1 paket kabartma tozu

Yarım demet dereotu

1'er tatlı kaşığı kekik ve pul biber

YAPILIŞI

Zeytinlerin çekirdeğini çıkarıp ikiye bölün. Peyniri çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince kıyın.Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, özleşene kadar karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına dökerek, 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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