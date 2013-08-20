Mısır Unlu Tuzlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı mısır unu
Bir buçuk su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı süt
2 adet yumurta
200 gram beyaz peynir
10-15 adet siyah zeytin
1 paket kabartma tozu
Yarım demet dereotu
1'er tatlı kaşığı kekik ve pul biber
YAPILIŞI
Zeytinlerin çekirdeğini çıkarıp ikiye bölün. Peyniri çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince kıyın.Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, özleşene kadar karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına dökerek, 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.