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Mısır unlu ve Naneli Cupcake

Mısır unlu ve Naneli Cupcake
  • 10 Adet
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı mısır unu

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı kıyılmış taze nane

Krema için:

400 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı kuru nane

Süslemek için: Nane, pul biber

YAPILIŞI

Yumurta, zeytinyağı, yoğurt, tuz ve toz şekeri karıştırma kabına alıp, hafifçe karıştırın. Mısır unu, un, karbonat ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin. Kıyılmış naneyi kattıktan sonra tüm malzemeyi hafifçe karıştırın. Kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Krema için süzme yoğurt, tuz ve kuru naneyi bir kapta karıştırın. Sıkma torbasına doldurun ve soğumuş keklerin üzerine dilediğiniz şekli vererek sıkın. Nane ve pul biber ile süsleyin.
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