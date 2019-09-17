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Mısır Unu Tatlısı Tarifi

Mayalı olmasına rağmen ağızda dağılan haliyle yedikçe yemek isteyeceğiniz bir lezzet mısır unu tatlısı. Şeker yerine pekmez kullanarak tatlandırılan şerbetiyle mısır unu tatlısı tarifi.
Mısır Unu Tatlısı Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Pişirme: 35 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 kişilik



Yarım kg mısır unu



2 su bardağı dut pekmezi



Yarım (20 gram) yaşmaya



1 su bardağı dövülmüş ceviz



Üzerine: Tereyağı



Servis için: Dövülmüş ceviz


YAPILIŞI

Mayayı pekmezin içine koyup eritin. Üzerine mısır unu ve ceviz ekleyip karıştırın. Küçük bir tepsiyi yağlayıp, hazırladığınız hamuru içine dökün. Arzunuza göre dilimleyin ve 15 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcakken üzerine tereyağı sürün. Soğuduktan sonra servis tabaklarına alın. Üzerine dövülmüş ceviz serperek servis yapın.

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