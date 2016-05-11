Mısırlı ve Portakallı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için derin bir kapta mısır unu, un, tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Ayrı bir kapta tereyağı, süt, bal, yumurta ve rendelenmiş portakal kabuğunu mikserle çırpın. İçine unlu karışımı ve mısır tanelerini ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. 26 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına karışımı boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Şurup için tüm malzemeyi bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Kaynamaya başlayınca kenara alın ve soğutun. Soğuyan kekin üzerine sıcak şurubu gezdirin. Mısır taneleri ile süsleyerek, servis yapın.