Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta ve esmer şekeri çırpın. Süt, sıvıyağ ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Küçük parçalara ayrılmış diyet bitter çikolata, vanilya, kabartma tozu ve kepekli unu ekleyip bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış muffin kalıplarına hazırladığınız harcı pay edin. 150 derece soğuk fırında 15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın ve servis tabağına alın.