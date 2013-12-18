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Sofra / Kekler / Muffin

Muffin

Muffin
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çay bardağı esmer şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Bir buçuk paket bitter çikolata

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 çay bardağı kepekli un

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta ve esmer şekeri çırpın. Süt, sıvı yağ ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Küçük parçalara ayrılmış bitter çikolata, vanilya, kabartma tozu ve kepekli unu ekleyip bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış muffin kalıplarına hazırladığınız harcı pay edin. 150 derece soğuk fırında 15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın.
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