Mürdüm Erikli Brownie

Yumurtaların akını ve sarılarını ayırın. Akları kabarana dek mikserle çırpın. Toz şeker ekleyip hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde bitter ve beyaz çikolatayı karıştırıp sıvı yağ ekleyin. Yumurta sarısı, un ve çekirdekleri ayıklanıp kıyılmış mürdüm eriği ilave edip karıştırın. Yumurta akını çikolatalı karışıma ekleyin. Porsiyonluk kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7 dakika pişirin. Sos için mürdüm eriklerinin çekirdeklerini çıkarıp 4 adet eriği blenderden geçirin. Kalan 4 adet eriği küp doğrayın. Erik, mısır nişastası toz şeker ve suyu bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Ilık sosu brownie'nin üzerine gezdirip servis yapın.