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Sofra / Kekler / Mürdüm Erikli Brownie

Mürdüm Erikli Brownie

Mürdüm Erikli Brownie
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet mürdüm eriği

3 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı (150 gram) eritilmiş bitter çikolata

Yarım su bardağı (75 gram) eritilmiş beyaz çikolata

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı un



Sos için:

8 adet mürdüm eriği

3 çay kaşığı mısır nişastası

2 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarılarını ayırın. Akları kabarana dek mikserle çırpın. Toz şeker ekleyip hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde bitter ve beyaz çikolatayı karıştırıp sıvı yağ ekleyin. Yumurta sarısı, un ve çekirdekleri ayıklanıp kıyılmış mürdüm eriği ilave edip karıştırın. Yumurta akını çikolatalı karışıma ekleyin. Porsiyonluk kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7 dakika pişirin. Sos için mürdüm eriklerinin çekirdeklerini çıkarıp 4 adet eriği blenderden geçirin. Kalan 4 adet eriği küp doğrayın. Erik, mısır nişastası toz şeker ve suyu bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Ilık sosu brownie'nin üzerine gezdirip servis yapın.

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