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Sofra / Kekler / Mushi-Pan (Haşlama Kek)

Mushi-Pan (Haşlama Kek)

Mushi-Pan (Haşlama Kek)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram un (2 su bardağı)

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı tarçın

150 cc su

1 çorba kaşığı kuru üzüm,

1 çorba kaşığı iri kıyılmış ceviz

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzerine:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Unu, kabartma tozunu, tarçını ve toz şekerini derin bir kapta eleyin.Suyu, yumurtayı,vanilyayı,ceviz ve üzümleri ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı küçük kalıplara dökün.Kalıpları,su dolu bir kaba alın.Benmari usulü pişirin. Üzerine pudra şekerini serpip servis yapın.
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