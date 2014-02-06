Mushi-Pan (Haşlama Kek)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu, kabartma tozunu, tarçını ve toz şekerini derin bir kapta eleyin.Suyu, yumurtayı,vanilyayı,ceviz ve üzümleri ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı küçük kalıplara dökün.Kalıpları,su dolu bir kaba alın.Benmari usulü pişirin. Üzerine pudra şekerini serpip servis yapın.