Muz Kremalı Kek

ve unu ilave edip karıştırın. 20 cm çapında 2 adet kalıbı yağlayıp unlayın. Hamuru iki kalıba paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip soğumaya bırakın. Kremayı hazırlamak için, bir kaba toz şeker, süt, pirinç unu ve nişastayı alın. Ocağa oturtup kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Soğuduktan sonra için ezilmiş muzları ekleyin. Kekleri kalıplardan çıkarıp aralarına kremayı sürün. Üzerini pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.

Margarini ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Yumurtaları da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kabartma tozu