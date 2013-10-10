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Muz Kremalı Kek

Muz Kremalı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

175 gram margarin

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Krema için:

2 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı pirinç unu

1 çay kaşığı nişasta

2 adet muz

YAPILIŞI

Margarini ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Yumurtaları da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kabartma tozu
ve unu ilave edip karıştırın. 20 cm çapında 2 adet kalıbı yağlayıp unlayın. Hamuru iki kalıba paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip soğumaya bırakın. Kremayı hazırlamak için, bir kaba toz şeker, süt, pirinç unu ve nişastayı alın. Ocağa oturtup kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Soğuduktan sonra için ezilmiş muzları ekleyin. Kekleri kalıplardan çıkarıp aralarına kremayı sürün. Üzerini pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.
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