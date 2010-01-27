Sofra Tarifi
MALZEMELER
450 gram hazır kek un
1 çay kaşığı kabartma tozu
250 gram margarin
220 gram tozşeker (1 su
bardağı+3 çorba kaşığı)
4 adet yumurta
3 adet büyük muz
1 su bardağı ince çekilmiş
ceviz içi
150 gram çikolata
YAPILIŞI
Un ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyin. Margarin, tozşeker ve yumurtaları una ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Muzu ezip, ceviz içi ve çikolatayla birlikte karışıma ekleyin. Kalıbı yağlayıp karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Dilimleyip çikolata sos ile servis yapın.