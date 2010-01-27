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Muzlu Kek

Muzlu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

450 gram hazır kek un

1 çay kaşığı kabartma tozu

250 gram margarin

220 gram tozşeker (1 su

bardağı+3 çorba kaşığı)

4 adet yumurta

3 adet büyük muz

1 su bardağı ince çekilmiş

ceviz içi

150 gram çikolata

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyin. Margarin, tozşeker ve yumurtaları una ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Muzu ezip, ceviz içi ve çikolatayla birlikte karışıma ekleyin. Kalıbı yağlayıp karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Dilimleyip çikolata sos ile servis yapın.
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