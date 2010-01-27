Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyin. Margarin, tozşeker ve yumurtaları una ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Muzu ezip, ceviz içi ve çikolatayla birlikte karışıma ekleyin. Kalıbı yağlayıp karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Dilimleyip çikolata sos ile servis yapın.