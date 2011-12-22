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Sofra / Kekler / Narlı Pankek

Narlı Pankek

Narlı Pankek
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet nar

1 kahve fincanı + 1 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı süt

4 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Un, 4 çorba kaşığı toz şeker, 4 çorba kaşığı süt ve tereyağını çırpın. Hamur haline getirin. Büyükçe bir tepsiyi yağlayın. Bir kaşık yardımıyla hamurdan parçalar alın ve tepsiye atın (12 parça olmalı). Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 4-5 dakika kadar pişirin. Çıkarıp, hamurları spatula ile yerlerinden oynatıp, soğutun. 1 paket krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk süt ile çırpın. Narın 1/4'ünün suyunu çıkarın. 2 çorba kaşığı krem şantiye bu suyu karıştırın. Pişirdiğiniz ince keklerden birine krem şanti sürün ve üzerine bir kek daha koyun. Ona da narlı krem şanti sürün ve bir kek daha koyun. Krem şanti sürüp, bir kek daha koyarak üzerine nar taneleri yerleştirin. Diğer keklere de aynı işlemi uygulayarak servis yapın.
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