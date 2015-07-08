Narlı Pofuduk Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım neskafe fincanı nar suyu
1 neskafe fincanı tanelenmiş nar
1/4 neskafe fincanı eritilmiş tereyağı
2 adet yumurta
1/3 neskafe fincanı toz şeker
2 neskafe fincanı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Üzerine: 1 çay bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
Tereyağı ve toz şekeri çırpın. Nar suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Tanelenmiş nar, yumurta, un, vanilya ve kabartma tozu ilave edip elinizle karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip ılık servis yapın.