Narlı Sürpriz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kepekli bisküviyi robottan geçirip un haline getirin. Tereyağını eritip bisküviye ilave edin. Silikon muffin kalıplarını hafifçe yağlayın. Bisküvili harçla kalıpların taban ve yanlarını kaplayın. Bu şekilde buzluğa koyup yarım saat dinlendirin. Dolaptan alıp, önceden ısıtılmış 180 derce fırında 15 dakika fırınlayın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları bir kaba alıp üzerine toz şeker, mascarpone peyniri, krema, vanilya ve hindistancevizi ilave edip çırpın. Yumurta aklarını ayrı bir kaba alıp kar haline gelene dek çırpın. Daha sonra yumurta sarılı karışıma ilave edin. Hazırladığınız karışımı 15 dakika fırında tuttuğunuz muffinlerin üzerine pay edin. Yeniden fırına koyup 25-30 dakika daha pişirin. Fırından alıp soğutun. Kalıplardan çıkarıp servis tabağına alın. Diğer taraftan krem şantiyi sütle çırpıp, üzerine yoğurt ilave edin. Narlardan 3 adedinin suyunu sıkıp, küçük bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ilave edin. Ocağa oturtup yarım saat kaynatın. Kalan narı tanelerine ayırın ve kaynayan şerbete atın. 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Krema ve şerbeti muffinlere pay edip servis yapın.