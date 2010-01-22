DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Noel Keki

Noel Keki

Noel Keki
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çay bardağı esmer şeker

Yarımşar çay bardağı sıvıyağ ve zeytinyağı

1 paket kakao

1 çay bardağı kahve

1 tatlı kaşığı tarçın

Bir buçuk çay bardağı un

Bir buçuk çay bardağı esmer un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Üzerine:

Hindistancevizi

YAPILIŞI

Önce yumurta ve toz şekeri derin bir kabın içinde çırpın. Sıvıyağ ve zeytinyağı katıp çırpmaya devam edin. Kakao, kahve ve tarçını ilave edin. En son un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip bütün malzemeyi karıştırın. Yağlanmış çam ağacı şeklindeki bir kek kalıbına karışımı boşaltın (istediğiniz şekilde bir kek kalıbı olabilir). 150 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına ters çevirip çıkartın. Üzerini hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN