Sofra Tarifi

3 adet yumurta 2 çay bardağı esmer şeker Yarımşar çay bardağı sıvıyağ ve zeytinyağı 1 paket kakao 1 çay bardağı kahve 1 tatlı kaşığı tarçın Bir buçuk çay bardağı un Bir buçuk çay bardağı esmer un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Üzerine: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Önce yumurta ve toz şekeri derin bir kabın içinde çırpın. Sıvıyağ ve zeytinyağı katıp çırpmaya devam edin. Kakao, kahve ve tarçını ilave edin. En son un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip bütün malzemeyi karıştırın. Yağlanmış çam ağacı şeklindeki bir kek kalıbına karışımı boşaltın (istediğiniz şekilde bir kek kalıbı olabilir). 150 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına ters çevirip çıkartın. Üzerini hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.