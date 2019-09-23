Orman Meyveli Kek Tarifi

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Pudraşekeri ve tereyağını bir kaba alıp mikserin önce yavaş sonra hızlı devrinde krema kıvamı alana dek çırpın. Yumurta sarılarını ekleyip yeniden mikserleyin. Süt ve vanilya ilave edin. Kabartma tozunu unla birlikte eleyin ve azar azar karışıma katın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte kar gibi olana dek çırptıktan sonra karışıma katın ve tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarı doğru dikkatlice karıştırın. Frenk üzümünü tanelerine ayırın. Meyvelerin üzerine birer tutam un serpin. Baton bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kek karışımının yarısını kalıba dökün. Orman meyvelerinin yarısını hamurun üzerine serpin. Kalan karışımın yarısını kalıba boşaltın. Kalan orman meyveleri ve kek karışımını da kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Üzerine pudraşekeri serpin. Orman meyveleri ile süsleyerek servis yapın.