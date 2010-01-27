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Sofra / Kekler / Pancake

Pancake

Pancake
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı tozşeker

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

l 1 adet yumurta

l Üzerine: Bal

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. 15 dakika kadar soğumaya bırakın. Kalan malzemeyi mikserle karıştırın. Tereyağı soğuyunca, onu da ilave edin. Hepsini birlikte orta ateşte 8 dakika çırpın. Hazırlanan karışımı kaşık ile alarak, yapışmaz yüzeyli tavaya koyun. Orta ateşte alt üst ederek, 2-3 dakika pişirin. Üzerine bal dökerek servis yapın.
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