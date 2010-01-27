Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. 15 dakika kadar soğumaya bırakın. Kalan malzemeyi mikserle karıştırın. Tereyağı soğuyunca, onu da ilave edin. Hepsini birlikte orta ateşte 8 dakika çırpın. Hazırlanan karışımı kaşık ile alarak, yapışmaz yüzeyli tavaya koyun. Orta ateşte alt üst ederek, 2-3 dakika pişirin. Üzerine bal dökerek servis yapın.