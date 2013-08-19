DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Pancake

Pancake

Pancake
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu



Süslemek için: Çilek

YAPILIŞI

Derin bir kasede un, süt, yumurta, toz şeker, sıvı yağ ve kabartma tozunu çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp küçük bir kepçe ile hazırladığınız hamurdan dökün. Üzeri delik delik olunca çevirip, diğer tarafını kızartın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Kızarmış hamurları üst üste koyup çilekle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karışımı önceden hazırlayıp buzdolabında da bekletebilirsiniz. Dilerseniz, kızartma işleminden sonra pancake’lerin arasına pekmezli şurup veya marmelat sürüp tatlı olarak yiyebileceğiniz gibi, krem peynir ya da zeytin ezmesi ile de tüketebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN