Panettone Noel Keki

Derin bir kapta mayayı suyla karıştırarak eritin. Yarım su bardağı unu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp 6 saat dinlendirin. Başka bir kabın içinde kuru üzüm ve brendiyi 6 saat bekletin. Bu arada oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ve yumurtaları çırpın. Toz şeker, vanilya ve suyu da ekleyip karıştırın. Brendide beklettiğiniz üzümleri süzün. Brendiyi karışıma ekleyip karıştırın. Kuru üzümleri buzdolabında bekletin. Mayayı karışıma ekleyip yoğurun. Yoğurma sırasında unu yavaş yavaş ilave edin. Hamur elastik oluncaya kadar un ekleyin. Hamuru yağlanmış derin bir kaba alın. Bir bezle üzerini örttükten sonra tekrar 6 saat dinlendirin. Yarım çorba kaşığı un, kuş üzümü, limon ve portakal rendesini harmanlayın. Bu karışımı hamura ekleyip 5 dakika yoğurun. Derin bir fırın kabını yağlayın. Yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.