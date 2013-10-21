Patlıcanlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyun ve sıcakken derin bir kapta ezip, soğumaya bırakın. 1 adet yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Patatesin üzerine margarin, sıvı yağ, yoğurt, 1 adet yumurta, 1 adet yumurtanın akı ve tuz ekleyip, karıştırın. Ezilmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, kekun ve kabartma tozunu da katıp, yoğurun. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Harcı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yayın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.