Pekmezli Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Tabanı için:
2 paket kepekli bisküvi
3 çorba kaşığı tereyağı
İçi için: 2 çay bardağı Üzüm Pekmezi
3 adet yumurta
4 paket labne peyniri
Bir buçuk su bardağı pudra şekeri
200 gram tatlı lor peyniri
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Bisküviyi robottan geçirin ve bir kaba alın. Eritilmiş tereyağı katın ve iyice yoğurun. Kelepçeli kek kalıbının
dibine bu karışımı elinizle bastırarak döşeyin ve 10 dakika buzdolabında bekletin. İçi için yumurtayı
derin bir kasede çırpın. İçine labne peyniri, pudra şekeri, lor peyniri, vanilya ve üzüm pekmezini katıp,
karıştırın. Kelepçeli kalıbın içindeki bisküvili karışımın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında
üzeri kızarana kadar pişirin (bu arada kekin üzerinin çatlamaması için ısıya dayanıklı kabın içine su
koyup, fırının bir köşesine yerleştirin). Fırından çıkardığınız kek oda sıcaklığına gelince buzdolabına
koyun ve 2-3 saat soğutun. Dilimleyerek servis yapın.