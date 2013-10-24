Pekmezli Cheesecake

dibine bu karışımı elinizle bastırarak döşeyin ve 10 dakika buzdolabında bekletin. İçi için yumurtayı

derin bir kasede çırpın. İçine labne peyniri, pudra şekeri, lor peyniri, vanilya ve üzüm pekmezini katıp,

karıştırın. Kelepçeli kalıbın içindeki bisküvili karışımın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında

üzeri kızarana kadar pişirin (bu arada kekin üzerinin çatlamaması için ısıya dayanıklı kabın içine su

koyup, fırının bir köşesine yerleştirin). Fırından çıkardığınız kek oda sıcaklığına gelince buzdolabına

koyun ve 2-3 saat soğutun. Dilimleyerek servis yapın.

Bisküviyi robottan geçirin ve bir kaba alın. Eritilmiş tereyağı katın ve iyice yoğurun. Kelepçeli kek kalıbının