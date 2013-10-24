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Sofra / Kekler / Pekmezli Cheesecake

Pekmezli Cheesecake

Pekmezli Cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:

2 paket kepekli bisküvi

3 çorba kaşığı tereyağı

İçi için: 2 çay bardağı Üzüm Pekmezi

3 adet yumurta

4 paket labne peyniri

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

200 gram tatlı lor peyniri

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Bisküviyi robottan geçirin ve bir kaba alın. Eritilmiş tereyağı katın ve iyice yoğurun. Kelepçeli kek kalıbının
dibine bu karışımı elinizle bastırarak döşeyin ve 10 dakika buzdolabında bekletin. İçi için yumurtayı
derin bir kasede çırpın. İçine labne peyniri, pudra şekeri, lor peyniri, vanilya ve üzüm pekmezini katıp,
karıştırın. Kelepçeli kalıbın içindeki bisküvili karışımın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında
üzeri kızarana kadar pişirin (bu arada kekin üzerinin çatlamaması için ısıya dayanıklı kabın içine su
koyup, fırının bir köşesine yerleştirin). Fırından çıkardığınız kek oda sıcaklığına gelince buzdolabına
koyun ve 2-3 saat soğutun. Dilimleyerek servis yapın.
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