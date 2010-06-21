Pekmezli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pekmez
125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı
l Yarım su bardağı pudra şekeri
3 adet yumurta
3/4 su bardağı süt
Yarım su bardağı damla çikolata
2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
Yarım tatlı kaşığı
mahlep
l Yarım su bardağı
kıyılmış fındık
l 1'er adet vanilya ve
kabartma tozu
l İki buçuk su
bardağı un
l Üzerine:
Pudra şekeri ve
rendelenmiş portakal
kabuğu
YAPILIŞI
Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ilave edin. Pekmez, süt, damla çikolata,
portakal kabuğu rendesi, mahlep, kıyılmış fındık ve vanilya ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına harcı boşaltın.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri ve rendelenmiş portakal kabuğu serpin. Dilimleyerek servis yapın.