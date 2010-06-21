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Sofra / Kekler / Pekmezli Kek

Pekmezli Kek

Pekmezli Kek
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pekmez

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

l Yarım su bardağı pudra şekeri

3 adet yumurta

3/4 su bardağı süt

Yarım su bardağı damla çikolata

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım tatlı kaşığı

mahlep

l Yarım su bardağı

kıyılmış fındık

l 1'er adet vanilya ve

kabartma tozu

l İki buçuk su

bardağı un

l Üzerine:

Pudra şekeri ve

rendelenmiş portakal

kabuğu

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ilave edin. Pekmez, süt, damla çikolata,
portakal kabuğu rendesi, mahlep, kıyılmış fındık ve vanilya ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına harcı boşaltın.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri ve rendelenmiş portakal kabuğu serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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