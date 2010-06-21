Pekmezli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ilave edin. Pekmez, süt, damla çikolata,

portakal kabuğu rendesi, mahlep, kıyılmış fındık ve vanilya ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına harcı boşaltın.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri ve rendelenmiş portakal kabuğu serpin. Dilimleyerek servis yapın.