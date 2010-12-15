PESTEL DE QUEYOS HIGOS (İncirli cheesecake) (Küba Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaba krem peynir, yoğurt ve toz şekeri alıp karıştırın. Karışımın içine incir püresi ve 2 adet yumurtayı ekleyin. Başka bir kabın içinde yumurta beyazlarını çırparak iyice köpürtün. İçine yarım su bardağı tozşeker ilave edip tekrar çırparak köpük haline getirin. Mısır nişastasını köpüğe iyice yedirin. İki karışımı birbirine ekleyip iyice karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Hafifçe yağladığınız bir kalıba karışımı dökün. İçine sıcak su konmuş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden 150 dereceye ısıtılmış fırında 120 dakika pişirin.