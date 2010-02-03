DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Peynir Soslu Çikolatalı Kek

Peynir Soslu Çikolatalı Kek

Peynir Soslu Çikolatalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

Bir buçuk çay bardağı sıvıyağ

Bir buçuk çay bardağı su

2 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı mahlep

1'er çay kaşığı zencefil ve tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Peynir sosu için:

Yarım çay bardağı krema

2 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata

1 paket labne peyniri

Süslemek için:

Nar taneleri

2-3 dal nane yaprağı

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine sıvıyağ ve su ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra un, kakao, mahlep, zencefil, tarçın, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 dakika pişirip servis tabağına alın. Sosu için, kremayı küçük bir tavaya alıp kaynama noktasına getirin. Ocaktan alıp rendelenmiş beyaz çikolata ve labne peyniri ilave edip karıştırın. Sos ılınınca krema torbasına alın. Kekin üzerine şeritler halinde gezdirin. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN