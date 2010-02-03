Peynir Soslu Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 1 su bardağı tozşeker Bir buçuk çay bardağı sıvıyağ Bir buçuk çay bardağı su 2 su bardağı un 3 çorba kaşığı kakao 1 tatlı kaşığı mahlep 1'er çay kaşığı zencefil ve tarçın 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Peynir sosu için: Yarım çay bardağı krema 2 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata 1 paket labne peyniri Süslemek için: Nar taneleri 2-3 dal nane yaprağı

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine sıvıyağ ve su ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra un, kakao, mahlep, zencefil, tarçın, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 dakika pişirip servis tabağına alın. Sosu için, kremayı küçük bir tavaya alıp kaynama noktasına getirin. Ocaktan alıp rendelenmiş beyaz çikolata ve labne peyniri ilave edip karıştırın. Sos ılınınca krema torbasına alın. Kekin üzerine şeritler halinde gezdirin. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.