Peynir Soslu Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
Bir buçuk çay bardağı sıvıyağ
Bir buçuk çay bardağı su
2 su bardağı un
3 çorba kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı mahlep
1'er çay kaşığı zencefil ve tarçın
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Peynir sosu için:
Yarım çay bardağı krema
2 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata
1 paket labne peyniri
Süslemek için:
Nar taneleri
2-3 dal nane yaprağı
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine sıvıyağ ve su ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra un, kakao, mahlep, zencefil, tarçın, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 dakika pişirip servis tabağına alın. Sosu için, kremayı küçük bir tavaya alıp kaynama noktasına getirin. Ocaktan alıp rendelenmiş beyaz çikolata ve labne peyniri ilave edip karıştırın. Sos ılınınca krema torbasına alın. Kekin üzerine şeritler halinde gezdirin. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.