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Peynirli Hindistancevizli Muffin

Peynirli Hindistancevizli Muffin
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

2 adet yumurta

2/3 su bardağı toz şeker

100 gram margarin veya tereyağı

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri

2 su bardağı un

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile birlikte çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini veya tereyağını ekleyin. Hindistancevizi ve dil peynirini katın. Kabartma tozu ve unu ilave edip, iyice karıştırın. Muffin kalıplarını yağlayıp, hamuru kalıplara dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
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