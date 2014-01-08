Peynirli Hindistancevizli Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi
2 adet yumurta
2/3 su bardağı toz şeker
100 gram margarin veya tereyağı
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri
2 su bardağı un
YAPILIŞI
Yumurtaları toz şeker ile birlikte çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini veya tereyağını ekleyin. Hindistancevizi ve dil peynirini katın. Kabartma tozu ve unu ilave edip, iyice karıştırın. Muffin kalıplarını yağlayıp, hamuru kalıplara dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.