Peynirli Hindistancevizli Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile birlikte çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini veya tereyağını ekleyin. Hindistancevizi ve dil peynirini katın. Kabartma tozu ve unu ilave edip, iyice karıştırın. Muffin kalıplarını yağlayıp, hamuru kalıplara dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.