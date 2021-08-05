Peynirli kek

Kurutulmuş biber ve domatesi ayrı kaplara alıp üzerlerini hafif geçecek kadar sıcak su ilave edin ve 2 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp kıyın.

Yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. Eritilmiş ılık tereyağı, zeytinyağı ve süt ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Daha sonra yumurtalı karışıma ekleyin. Peynirleri ve kekiği ilave edip bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın. Yağlanmış orta boy kare kek kalıbına malzemeyi döküp önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 30 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis yapın.