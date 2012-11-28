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Peynirli Kek

Peynirli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta (1 adedinin akı ve sarısı ayrılacak)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 paket sade kek karışımı

1 paket kabartma tozu

Yarım demet dereotu



İçi için: 250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı çörek otu



Üzerine: Susam

YAPILIŞI

Yoğurma kabına 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akını koyup, çırpıcı ile çırpın. Yoğurt, sıvı yağ ve tuz ilave edip, tekrar çırpın. Kek karışımı, kabartma tozu ve kıyılmış dereotu katıp, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kek kalıbına karışımın yarısını boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. İçi için bir kasede rendelenmiş beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve çörek otunu karıştırıp, hamurun üzerine yayın. Kalan dereotlu hamuru, peynirli iç malzemenin üzerine boşaltın. Üzerini spatula ile düzeltin ve fırça ile yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin (pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Fırından aldıktan sonra ılınmaya bırakın ve kek kalıbından çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.
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