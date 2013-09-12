Peynirli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
Yarım su bardağı eritilmiş margarin
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt
Üç buçuk su bardağı un
Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu
150 gram rendelenmiş beyaz peynir
1 demet dereotu
İki buçuk çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı çörek otu
YAPILIŞI
Yumurtaları derin bir kasede çırpın. İçine eritilmiş margarin, zeytinyağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımdan kekin üzerine sürmek için 2 çorba kaşığı ayırın. Kalan karışımın içine elenmiş un, kabartma tozu, rendelenmiş beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip yoğurun. Yağlanmış bir fırın tepsisine hamuru yayın. Üzerine ayırdığınız karışımı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınması için bir süre bekletin. Dilimleyip servis yapın.