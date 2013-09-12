Peynirli Kek

Yumurtaları derin bir kasede çırpın. İçine eritilmiş margarin, zeytinyağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımdan kekin üzerine sürmek için 2 çorba kaşığı ayırın. Kalan karışımın içine elenmiş un, kabartma tozu, rendelenmiş beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip yoğurun. Yağlanmış bir fırın tepsisine hamuru yayın. Üzerine ayırdığınız karışımı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınması için bir süre bekletin. Dilimleyip servis yapın.