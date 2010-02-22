Peynirli Brownie

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı tozşeker
3 çorba kaşığı kakao
2 adet yumurta
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı süt
200 gram dil peyniri
Üzeri için:
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çay bardağı pudra şekeri
3 çorba kaşığı kakao
2 çay bardağı süt
Süslemek için:
Yarım ceviz parçaları
YAPILIŞI
Keki hazırlamak için, bir tencereye tereyağı, tozşeker ve kakaoyu alıp, ocakta ısıtın. Diğer taraftan yumurtayı çırpın ve üzerine kakaolu karışımı azar azar dökerek karıştırın. Un, vanilya, kabartma tozu ve sütü ekleyin. Harcın yarısını yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına dökün. Üzerine didiklenmiş dil peynirini koyun ve kalan harcı da üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan sosu için, tüm malzemeyi bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa oturtup hafifçe kıvam alana kadar pişirin. Pişen keki servis tabağına alın. Üzerine ılık sosu dökün. Cevizle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.