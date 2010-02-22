Peynirli Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için, bir tencereye tereyağı, tozşeker ve kakaoyu alıp, ocakta ısıtın. Diğer taraftan yumurtayı çırpın ve üzerine kakaolu karışımı azar azar dökerek karıştırın. Un, vanilya, kabartma tozu ve sütü ekleyin. Harcın yarısını yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına dökün. Üzerine didiklenmiş dil peynirini koyun ve kalan harcı da üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan sosu için, tüm malzemeyi bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa oturtup hafifçe kıvam alana kadar pişirin. Pişen keki servis tabağına alın. Üzerine ılık sosu dökün. Cevizle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.