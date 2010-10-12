Peynirli Dereotlu Kek

Üye Tarifi

3 adet yumurta 1 su bardağı süt yada yoğurt(yarı yarıya da olabilir) 1 su bardağı sıvı yağ(mısır özü) 3 su bardağı un 1 çay kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu Yarım su bardağı kadar beyaz peynir 1 demet dereotu 1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Çırpma kabına yumurta, yoğurt, tuz ve yağı alıp mikserle çırpın. Un karbonat ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. İncecik kıyılmış dereotunu ekleyin. Peyniri de ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisine kaşıkla düzelterek yayın. Önceden 180 derecede ısınmış fırına verin. Dilerseniz üzerine çörek otu da serpebilirsiniz.