Peynirli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurt, sıvı yağ ve bir tutam tuzu derin bir kaseye alıp karıştırın. Unu ve kabartma tozunu ilave edip, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru, bir parçası daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Büyük olan parçayı orta büyüklükteki tepsiye veya bir kalıba yayın. Üzerine rendelenmiş beyaz peynir ile ince kıyılmış maydanoz karışımını serpin. Diğer hamuru üzerine yayın. En üste yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve dilimleyerek servis yapın.