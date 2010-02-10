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Peynirli Kek

Peynirli Kek
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tutam tuz

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İçi için: 250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

Haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Yoğurt, sıvı yağ ve bir tutam tuzu derin bir kaseye alıp karıştırın. Unu ve kabartma tozunu ilave edip, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru, bir parçası daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Büyük olan parçayı orta büyüklükteki tepsiye veya bir kalıba yayın. Üzerine rendelenmiş beyaz peynir ile ince kıyılmış maydanoz karışımını serpin. Diğer hamuru üzerine yayın. En üste yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve dilimleyerek servis yapın.
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